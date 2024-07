Umfrage: Metaverse: Deutsche Wirtschaft steht noch auf der Bremse

Lörracher Freizeitangebot Seniorensommer lockt im August mit mehr als 20 Veranstaltungen

Mit Musik geht es am 1. August los, ein Besuch in der Bettenfabrik bildet am 4. September den Abschluss. Die „Entdeckungstour vor der Haustür“ soll Teilhabe und Begegnungen ermöglichen.