Umfrage Promis im Urlaub: Versteckte Orte statt Malle-Flieger

In der Webshow "World Wide Wohnzimmer" erzählte die Sängerin (30, aktuelle Single: "Looking For Love") kürzlich ihre schlimmste Mallorca-Anekdote. "Es war wirklich der schlimmste Flug meines Lebens. Vom Rückflug von Mallorca saß ich alleine 2019 und der gesamte Flieger hat, als er mich erkannt hat, anderthalb Stunden "Lena Meyer-Landrut, oh oh oh oh oh" gesungen". Sie habe das damals einfach über sich ergehen lassen.

Wie sucht sich die frühere ESC-Gewinnerin denn heute ihre Ferienziele aus? "Ich versuche eher Orte zu finden, die nicht so voll sind. Ich würde zum Beispiel nicht nach Rimini an den Strand fahren, sondern eher in verstecktere Orte, in denen viele Einheimische und nicht so viele Touristen sind", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Deutsche reisen gerne an sehr bekannte Orte. An den versteckteren Plätzen sind häufig eher Franzosen, Belgier oder Holländer."