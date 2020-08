Umfrage zu Ausbildung Corona verunsichert Jugend mit Blick auf Ausbildungschancen

Ein Vorbild sieht die Stiftung in Österreich, wo es seit vielen Jahren eine staatliche Ausbildungsgarantie gebe. Jugendliche bekommen demnach einen Vertrag zunächst nur fürs erste Ausbildungsjahr in einer außerbetrieblichen Einrichtung und können dann mit Anrechnung in eine betriebliche Ausbildung wechseln, wie Experte Clemens Wieland schilderte. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte am Donnerstag eine gesetzliche Ausbildungsgarantie verlangt. Der DBG rechnet 2020 mit nur 456 000 Ausbildungsverträgen, was laut Gewerkschaft der niedrigste Stand seit Gründung der Bundesrepublik wäre.

Die Befragung aus Gütersloh legt auch offen, dass sich viele junge Menschen von der Politik im Stich gelassen fühlen: Die Hälfte meinte, dass die Politik wenig bis gar nichts für Ausbildungsplatzsuchende tue. Weitere 30 Prozent sehen zwar Anstrengungen der Politik, halten sie aber für unzureichend. Viele Jugendliche gaben auch an, sie hätten in der Pandemie weniger Möglichkeiten gehabt, sich über Berufe zu informieren. So habe es keine oder weniger Info-Veranstaltungen in Betrieben, bei der Arbeitsagentur oder in der Schule gegeben, dort auch keine Bewerbungstrainings.

Sehr positiv dagegen: Unter den befragten angehenden oder bereits tätigen Azubis zeigten sich 82 Prozent zufrieden mit ihrer Lehrstelle.

© dpa-infocom, dpa:200828-99-339064/2