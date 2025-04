Loriot sorgte nach Meinung des Publikums für die meisten Lacher und einen Wortwitz, der bis heute unnachahmlich ist, hieß es. Zuschauerinnen und Zuschauer hatten zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar die Möglichkeit, online für die Jubiläumsshow in mehreren Kategorien wie Sport, Show und "Tatort"-Ermittler abzustimmen.

Auch Münster-"Tatort" an der Spitze

In der Kategorie der beliebtesten Unterhaltungssendung gewann Rudi Carrells Show "Am laufenden Band" (1934 - 2006), die von 1974 bis 1979 lief. Der "Tatort"-Krimi aus Münster mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl wurde in der Umfrage auf Platz 1 bei den Krimi-Fans gewählt.