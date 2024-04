In den vergangenen Wochen hatte US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump mit Nato-kritischen Aussagen für Aufsehen und Sorge bei Mitgliedern des Bündnisses gesorgt. Trump machte jüngst deutlich, dass er Bündnispartnern mit seiner Ansicht nach zu geringen Verteidigungsausgaben im Fall eines russischen Angriffs keine amerikanische Unterstützung gewähren würde. In einem Interview sagte er zudem, man dürfe nicht vergessen, dass die Nato wichtiger für Europa sei als für die USA, denn es liege ein Ozean, "ein schöner, großer, herrlicher Ozean" zwischen den USA und "einigen Problemen" in Europa.