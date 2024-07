In der ersten Augusthälfte soll die Solvaystraße in Wyhlen wieder befahrbar sein. Das teilt das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mit. Die Arbeiten für die Unterführung der neuen Ortsumfahrung (B 34) seien nahezu abgeschlossen. Damit entfallen dann auch die Umwege für die Anwohnerschaft, wie aus der Mitteilung des RP hervorgeht. Seit Sommer 2022 wird in diesem Bereich gebaut. Rund 200 Bohrpfähle und eine rund 80 Zentimeter dicke Stahlbetondecke wurden auf einer Länge von rund 40 Metern für die neue Unterführung unter der Solvaystraße eingebaut. Das Bauwerk soll sich positiv auf den Lärmschutz für die Anwohner auswirken. Wie das RP weiter mitteilt, wird der für den Ruschbach gebaute Durchlass im Bereich der Hard- und der Ruschbachstraße zum Ende des Monats ebenfalls fertig sein. Der Ruschbach wird hier wieder in seinen ursprünglichen Verlauf zurückverlegt. Auch dort entfallen dann die Verkehrseinschränkungen, teilt die Freiburger Behörde mit.