Umgestaltung der Hauptstraße Ziel: Attraktiv für Menschen statt Autos

Sitzgelegenheiten und Pflanzen statt Parkplätze

Deshalb müssen Parkplätze an der einen oder anderen Stelle für neue Möblierungselemente weichen – Sitzgelegenheiten und Pflanzbehälter aus einheimischem Douglasienholz, die zum Verweilen einladen und zudem mehr Grün ins Stadtbild bringen. „Sie spenden nicht nur Schatten, sondern sind auch gut fürs Mikroklima“, erklärt die Stadt – und verweist auf ein in ihren Augen offenbar besonders gelungenes Detail: Die Elemente seien in ihrer „siebeneckigen, kernigen Form“ der historischen Altstadt nachempfunden, die auf alten Plänen „tatsächlich aussieht wie ein Kern.“