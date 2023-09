Mit einem umgestürzten Baum ist am Montag gegen 22.35 Uhr das Auto eines 23-Jährigen kollidiert, teilt die Polizei mit. Der 40 Zentimeter dicke Baum lag quer über der Kreisstraße 6353 lag. Der junge Mann fuhr von Dossenbach kommend in Richtung Schopfheim, als er in einem Waldstück den Baum sah. Trotz Vollbremsung konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern. Es wurde niemand verletzt. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Die Straßenmeisterei entfernte den Baum. So lange war die Straße komplett gesperrt.