Terror in Südostafrika Verzweifelte Hilferufe nach Islamistenattacke in Mosambik

"Viele legen Steine zu großen SOS-Zeichen zusammen, damit wir sie aus der Luft erkennen", berichtete Max Dyck am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Südafrikaner und die von ihm geführte Sicherheitsfirma Dyck Advisory Group (DAG) ist mit insgesamt fünf Helikoptern vor Ort. Nachdem viele ausländische Kontraktarbeiter vom nahegelegenen Erdgasprojekt in Sicherheit gebracht wurden, sind es nun vor allem mosambikanische Flüchtlinge, die evakuiert werden.

Viele Menschen harren weiter in ihren Verstecken aus. "Die Kämpfe gehen unvermindert weiter - wir selbst sind auch wiederholt unter starken Beschuss geraten", sagte Dyck, der von einem sehr gut vorbereiteten und durchgeführten Angriff spricht. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte in einem am Montag verbreiteten Bekennerschreiben erklärt, ihre Kämpfer hätten die Kontrolle über die strategisch wichtige Stadt übernommen und mehr als 55 mosambikanische Sicherheitskräfte getötet. Die Regierung in Maputo hatte am Wochenende lediglich von mindestens sieben Getöteten gesprochen, hält sich aber seitdem zurück mit offiziellen Angaben.