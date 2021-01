Umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 - Fertigstellung mit Hilfe von Stiftung?

Wie ein Regierungssprecher am Abend sagte, will die Landesregierung in einer Sondersitzung am Mittwoch einen Beschluss zur Gründung der Stiftung fassen und am Tag darauf zur Bestätigung dem Landtag in Schwerin vorlegen.

Eine solche Stiftungsgründung, mit deren Hilfe Sanktionsdrohungen der USA gegen am Leitungsbau beteiligte Firmen umgangen werden sollen, war bereits im November vorigen Jahres erwogen, dann aber nicht weiter verfolgt worden. Der NDR hatte am Dienstag als erster über die Wiederaufnahme der Pläne berichtet.