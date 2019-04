Umstrittener Elfmeterpfiff Bayern-Stürmer Müller rudert zurück - Kohfeldt lobt DFB

Auch Bremens Sportchef Frank Baumann will das Thema beenden. Dass der DFB Schiedsrichter Kampka nun nicht mehr wie ursprünglich geplant als Vierten Offiziellen zum Werder-Gastspiel nach Düsseldorf schickt, nannte der Ex-Profi eine "kluge Entscheidung" und ergänzte: "Es ist im Sinne aller Beteiligten, dass das Thema nicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommt." Hauptschiedsrichter bleibt Benjamin Cortus.

Ex-Weltmeister Thomas Müller revidierte indes seine Meinung. Hatte er noch am Abend des Spiels von einer "richtigen" Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Siebert gesprochen, teilte er nun in einem Facebook-Video mit: "Aus dem Spiel heraus sah es für mich ganz klar wie ein Elfmeter aus, wie ein klarer Schubser von hinten. Ich denke, der Schubser ist auch da. Es ist auch ein Foulspiel - allerdings kein Foulspiel, das in dieser Situation für einen Elfmeter ausreicht."

Bayern-Trainer Niko Kovac wollte das Thema vor dem Spiel in Nürnberg am Sonntag ausblenden. "Wir leben in einer Demokratie. Da kann jeder seine Meinung äußern", sagte er. "Ich will mich in die Diskussion gar nicht mehr einlassen, das ist vorüber." Auf eine Nachfrage zum Videobeweis meinte er: "Ich würde vorschlagen, wir stampfen Fußball ein, wir spielen kein Fußball mehr. Wir können die Zeit zurückdrehen, dann brauchen wir kein Instagram, kein Facebook, nichts mehr."