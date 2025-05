Umwelt: Biber als Naturschützer im Todtnauer Wald aktiv

Tatkräftig ist der Biber im Stadtwald von Todtnau am als Baumeister am Werk. Foto: Landratsamt Lörrach/Luaks Rombach

Ist der Biber Nützling oder Schädling?

Beim Biber habe Suchomel noch nie von einem Schädling gesprochen. Eine Handvoll Bäume habe er unter Wasser gesetzt und nagt nun an den Bäumen rund um seinen Teich, doch all dies betrachtet Suchomel nicht als kritisch, obwohl auch dieser Lebensraum nicht unkritisch sei. Auch Peter Kern vom Sachgebiet Naturschutz beim Landratsamt Lörrach spricht per se nicht von einem Schädling. „Dort, wo er passt, ist seine Aufgabe sinnvoll“, sagt Kern. Doch das Tier arbeite in der Natur und verändere diese, was eben nicht überall passe. Kern nennt Beispiele: Etwa wenn der Biber an Wegen direkt am Gewässer baut oder einen Gewässerablauf mit Holz verbaut.

Kritisch sei es auch, wenn er in Richtung Bahndamm geht, wie es in Schopfheim der Fall war. Dann müsste dieser wieder durchgängig gemacht werden, damit die Gleise nicht überspült werden. Jedoch würden diese kleineren Maßnahmen finanziell gefördert werden und man finde immer Lösungen, so Kern. Die Städte könnten sich auch beim Landratsamt melden, wenn sie Baumschutzmaterial bräuchten.„Hier im Wiesental macht der Biber uns nicht so große Probleme“, sagt er.

Es werden immer mehr Biber

Obwohl die Population laut Kern stetig zunehme und man davon ausgehen könne, dass an der Wiese alle zwei bis drei Kilometer ein Biber lebt.