Umwelt im Kreis Lörrach: Einsatz für den Klimaschutz

Der Kreistag hat dem zu 80 Prozent geförderten Projekt zur Aktualisierung des Konzepts des Landkreises Lörrach zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels zugestimmt. Dazu gehört auch die Schaffung einer zunächst auf zwei Jahre befristeten Stelle ab April 2025. Über eine mögliche Verlängerung um drei weitere Jahre soll später entschieden werden. Die neue Stelle schließt sich nahtlos an die Ende März aufgrund ausfallender Fördermittel wegfallende Stelle „Klimaschutzmanagement“ in der Stabsstelle Klimaschutz an.