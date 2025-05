Umwelt: Internationale Müll-Export-Bande in Spanien zerschlagen

Madrid - Die Polizei hat in Spanien eine internationale Bande zerschlagen, die jahrelang Plastikmüll aus Europa illegal auch auf anderen Kontinenten entsorgt haben soll. Die nun ausgehobene Gruppe habe mindestens 41.000 Tonnen Kunststoffabfälle aus Spanien, Frankreich und Portugal teils illegal in Spanien gelagert, teils aber auch in Länder wie Indien, die Türkei, Malaysia, Brasilien, Marokko, Thailand und das Vereinigte Königreich exportiert, heißt es in der Mitteilung der Polizeieinheit Guardia Civil. Fünf Personen seien festgenommen worden, gegen 15 weitere werde ermittelt.