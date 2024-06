Umwelt: Mehr Goldalgen und tote Fische in Oder - Behörde berät

Frankfurt (Oder) - Nach dem Fund toter Fische und einer Ausbreitung der giftigen Goldalge in der Oder will das Umweltministerium in Brandenburg über das weitere Vorgehen entscheiden. Am Mittwoch werde das Umweltressort auf der Grundlage der Messwerte über mögliche weitere Schritte beraten und informieren, kündigte das Landesamt für Umwelt an.