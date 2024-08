Umwelt: Schutt, Farben und Reifen - Müll im Wald wird zum Problem

"Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah" lauten die geflügelten Worte nach einem Vierzeiler von Goethe. Dennoch verreisen viele in den Ferien, während es sich andere lieber zu Hause gemütlich machen, weil es Bademöglichkeiten bei Hitze auch in der Region gibt. Und wo verbringen Sie Ihren Urlaub?