Umwelt Tag des Waldes: Private Initiativen helfen bei Aufforstung

Über Baumpatenschaften und Aufforstungsaktionen will "Herzenswald" dazu beitragen, dass neuer Wald nachwächst. Neben Firmenevents gibt es unter anderem regelmäßig Pflanzaktionen, bei denen jeder willkommen ist. Initiativen für die Aufforstung boomen derzeit in Deutschland - mit viel privatem Engagement. Statt zum Spaziergang geht es dann mit Schaufel, Gummistiefeln und Arbeitshandschuhen in den Wald. Auch viele Forstämter organisieren solche ehrenamtliche Aktionen - etwa rund um den Tag des Waldes am 21. März.

Überwiegend Fichten betroffen

Rund 450.000 Hektar müssen nach Schätzungen von Fachleuten wegen der massiven Schäden in Deutschland wiederbewaldet werden, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium erklärt. Ursache ist unter anderem die extreme Trockenheit verbunden mit hohen Temperaturen in den Sommern 2018 bis 2020 und im Jahr 2022. Überwiegend Fichten starben oder wurden so krank, dass sie gefällt werden mussten. Aber auch Laubbäume sind zunehmend von den Folgen des Klimawandels betroffen.