Umwelt UN-Einsatz an Tanker vor Jemens Küste beginnt wohl am Montag

Sanaa/Genf - Das Abpumpen von mehr als 200 Millionen Litern Öl von einem schrottreifen Tanker vor der Küste des Bürgerkriegslands Jemen soll nun an diesem Montag beginnen. Dies kündigte der Leiter des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP), Achim Steiner, am Sonntag in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa an. Steiner, der die Aktion koordiniert, begründete den Aufschub mit einem "kleinen technischen Problem". "Es ist nichts Dramatisches." Die schwimmenden Barrieren rund um den Tanker "FSO Safer" und die Schläuche seien bereits verlegt. Viele hatten mit einem Beginn der Aktion an diesem Sonntag gerechnet.