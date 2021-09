Umwelt Zypern bittet wegen gewaltigem Ölteppich um EU-Hilfe

Börse in Frankfurt Dax setzt Berg- und Talfahrt fort - Minus zum Handelsschluss

Die Achterbahnfahrt am deutschen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte weitergegangen. Nach den leichten Verlusten am Vortag stieg der Dax am Mittwoch zunächst wieder in Richtung der 16.000 Punkte, um danach erneut klar zurückzufallen.