Umweltpolitik Studie: Klimamaßnahmen erfolgreich bei "richtigem Mix"

Im Stromsektor erwies sich in Großbritannien etwa die Kombination aus einem CO2-Mindestpreis, Subventionen für erneuerbare Energien und einem Kohleausstiegsplan als besonders erfolgreich.

Im Gebäudesektor in Schweden war es die Mischung aus CO2-Bepreisung und Förderprogrammen für Sanierungen und Heizungswechsel.

Maßnahmen lassen sich nicht 1:1 übertragen

Aus den Ergebnissen ließen sich bewährte Best Practices ableiten. "Quer durch die Sektoren Gebäude, Strom, Industrie und Verkehr und sowohl in Industrieländern als auch in den oft vernachlässigten Entwicklungsländern", sagt Koch.

Zwar ließen sich die Maßnahmen aus den verschiedenen Ländern "nicht zwingend 1:1 auf andere übertragen", jedoch könnten die Maßnahmen-Mischungen der Erfolgsfälle ähnlich entwickelten Ländern Orientierung geben, so Stechemesser. "Wir glauben, dass dieses Orientierungswissen von großer Bedeutung ist, um Politik und Gesellschaft bei der Transformation zur Klimaneutralität zu unterstützen."