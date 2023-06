Alle Menschen in Großbritannien seien aufgerufen, in Gärten, auf Balkonen und in Grünflächen einen Platz für die Natur zu schaffen. Zum Start erhält "Coronation Gardens For Food And Nature" (Deutsch: Krönungsgärten für Lebensmittel und Natur) knapp 250.000 Pfund (rund 290.000 Euro) aus dem staatlichen Lotteriefonds.

Charles : Ein leidenschaftlicher Gärtner

Der am 6. Mai gekrönte König ist für seine Naturliebe bekannt. Charles gilt als leidenschaftlicher Gärtner, der sich für den ökologischen Landbau und die Förderung der Artenvielfalt ebenso einsetzt wie für den Kampf gegen den Klimawandel.