Umweltschutz "Earth Hour 2024" startet im Südpazifik

In Neuseeland hüllten sich der Aussichts- und Fernmeldeturm Sky Tower und die Harbour Bridge in Auckland sowie das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Wellington in Dunkelheit. Im australischen Sydney sollten das weltberühmte Opernhaus und die Harbour Bridge folgen und in Melbourne das ikonische Arts Centre. In Singapur standen die Wolkenkratzer rund um die Marina Bay sowie die Orchard Road, eine der berühmtesten Einkaufsstraßen der Welt, auf der Teilnehmerliste. Thailands Hauptstadt Bangkok wollte am Wahrzeichen Wat Arun (Tempel der Morgenröte) und am Grand Palace die Lichter ausmachen.