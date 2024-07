Umweltschutz: Zell soll frei von Kippenresten werden

Bis Ende Juni wurden in Zell insgesamt um die 440 000 Zigarettenstummel gesammelt und dem Recycling oder der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Das sind Kippen, die nicht auf der Straße, im Hausmüll, in der Toilette oder in der Biotonne gelandet sind, informiert der Bürgerverein in seiner Mitteilung.