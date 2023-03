Umweltverschmutzung Mikroplastik: Forschung will nachhaltige Kunststoffe

Aus Sicht der Experten in Paris müssen bei Bemühungen zum Schutz des Wassers nicht nur die Meere, sondern auch das Ökosystem an Land berücksichtigt werden. Regularien in Bezug auf Kunststoff und den Schutz von Gewässern wie die Wasserrahmenrichtlinie der EU sollten entsprechend angepasst werden.

Was muss die Industrie tun?

Die Industrie müsse verpflichtet werden, die Inhaltsstoffe offen zu legen, die während des Produktionsprozesses einem Kunststoffprodukt beigemengt würden, etwa um seine Beschaffenheit zu verändern. "Was ist da überhaupt drin?", dies sei mitunter gar nicht klar, sagte Laforsch.

Hilft es weiter, andere Kunststoffe als bisher zu verwenden?

Die Verwendung nachhaltiger und umweltgerechter Kunststoffe gehört zu den Forderungen, die die Experten in Paris formulieren. Schon bei der Konzipierung von Produkten aus Kunststoff müsse berücksichtigt werden, was aus ihnen am Ende des Benutzungszyklus werde. Dabei gehe es nicht nur um Entsorgung und Recycling. Um einen besseren Schutz von Gewässern vor der Verschmutzung durch Mikroplastik zu erreichen, müssten Prozesse in der Industrie umgestellt werden und es seien technische Innovationen nötig.