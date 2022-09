Umweltverschmutzung Öl-Abpumpen bleibt größte Sorge nach Havarie vor Gibraltar

Die Situation an Bord des auf Grund liegenden Frachters "OS 35" sei "stabil". Zuletzt sei nur wenig Öl ins Meer geflossen. Lediglich am Strand von Little Bay sei am Sonntag wegen "sehr leichter Verschmutzung" die rote Flagge gesetzt worden.

Die 128 Meter lange "OS 35" war am Montagabend aus ungeklärter Ursache mit einem Flüssiggastanker kollidiert und danach wegen Wassereinbruchs vor einem Strand an der Ostseite Gibraltars in seichtem Wasser auf Grund gesetzt worden.