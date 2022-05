Umweltverschmutzung Reederei prescht mit Plastikmüll-Stopp vor

In den Papier-Containern seien meist 40 Prozent Plastik und andere Abfälle, sagt Muhammad Kholid Basyaiban von der Umweltgruppe Ecoton. Die Importeure kippten den Plastik-Müll an den Papierfabriken aus. "Die Leute suchen und verkaufen Verwertbares an Plastik-Recycler. Sie verdienen manchmal mehr als 30 Euro am Tag", sagt er.

Dioxin-verseuchte Hühnereier

Was nicht verwertbar sei, werde teils getrocknet und von Fabriken zum Heizen verwendet. Dabei würden giftige Substanzen freigesetzt, auch Dioxin. 2019 berichteten Nexus3 und Ecoton, dass Eier freilaufender Hühner in der Nähe solcher Fabriken einen hohen Dioxin-Gehalt hätten. Der letzte Rest des Materials verdreckt Flüsse oder Strände. Die mehr als 180 Vertragsstaaten der Basler Konvention ziehen Anfang Juni in Genf Bilanz, ob die verschärften Exportregeln eingehalten werden.

Der Plastikabfall-Export aus Deutschland geht zurück. 2021 waren es nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) 766.000 Tonnen - mehr, als im Januar geschätzt (697.000 Tonnen), aber dennoch ein Tiefstand. Das dürfte zum Teil der Corona-Pandemie geschuldet sein, sagt BDE-Sprecher Bernhard Schodrowski. Der Trend sei aber schon seit ein paar Jahren leicht rückläufig. Indonesien spielt für deutsche Abfälle kaum eine Rolle, das meiste geht in die Niederlande und die Türkei.

"Wertvolles Handelsgut"

Plastik sei ein wertvoller Rohstoff, sagt Schodrowski: "Der Welthandel lebt vom internationalen Warenaustausch. Dies gilt auch für Abfälle, denn sie sind als Recycling-Rohstoff Handelsgut." Der Verband ist überzeugt, dass die meisten Exporte ordentlich sortiert sind und in den Zielländern aufbereitet werden. "Die illegale Abfallverbringung muss natürlich rigoros verfolgt werden", sagt Schodrowski.



Umweltschützer Jim Puckett, Exekutivdirektor der Organisation "Basel Action Network", sagt, Plastikabfälle aus Haushalten könnten kaum so lupenrein sortiert werden, wie es zum legalen Export nötig wäre. Er hält Plastik auch nicht für einen wertvollen Rohstoff. Zum einen bestehe das Material aus unzähligen verschiedenen Polymeren und umweltschädlichen Zusätzen. Zum anderen werde Plastik beim Recyceln derart schwach, dass es nur ein, zwei Durchgänge überlebe, und neue Produkte brauchten immer einen großen Anteil frischen Plastiks.

Es helfe nur eins: weniger Plastik benutzen. "Das ist wie bei einer Überschwemmung im Badezimmer. Da holt man auch nicht erstmal den Lappen zum Aufwischen, sondern man dreht als erstes den Wasserhahn zu", sagt Puckett. Bis es so weit sei, müsse man sich im eigenen Land um den Dreck kümmern, fordert Greenpeace-Mann Santen: "Deutschland rühmt sich, alles Mögliche technisch in den Griff zu bekommen, da müsste es auch in der Lage sein, die Abfälle zu recyceln, die hier anfallen."