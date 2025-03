Umzug von Efringen-Kirchen nach Eimeldingen: Landweinmarkt mit mehr Teilnehmern

Zwei Mal hätten sie sich mit ihrem Landweinmarkt im Garten der Alten Schule in Efringen-Kirchen sehr wohl gefühlt. Dies funktioniere in diesem Jahr durch eine Terminüberschneidung leider nicht, erklärt Edeltraud Ziereisen – zuvor war der Markt drei Mal in Müllheim.

Das Gasthaus zum Loewen in Eimeldingen biete sich aber geradezu für den Landweinmarkt an. „Wir haben alle Räume gemietet“, erklärt Ziereisen, wobei der Garten bei gutem Wetter ebenfalls genutzt werden könne.