UN-Bericht: Kindheit im Wandel: Wie 2050 für Heranwachsende sein könnte

Während in Westeuropa und Ostasien der Anteil von Kindern sinkt, bleibt er in Afrika mit rund 40 Prozent hoch. Die Herausforderung: Einerseits müssen wachsende Kinderpopulationen versorgt, andererseits die Bedürfnisse alternder Gesellschaften berücksichtigt werden. Insgesamt werden Unicef zufolge deutlich mehr Kinder in Städten leben - etwa 60 Prozent im Vergleich 44 Prozent in den 2000er-Jahren. Vor allem in Lateinamerika und der Karibik werde die Zahl hoch sein. In Ost- und Südafrika dagegen soll weniger als jedes zweite Kind in urbanen Gebieten leben.

Technologie als Chance und Risiko

Revolutionäre Technologien wie Künstliche Intelligenz werden von Unicef dabei als Chance für Entwicklung von Kindern gesehen - jedenfalls für jene, die Zugriff auf diese haben werden. Das Risiko dabei sei die digitale Kluft: Gegenwärtig haben nur 26 Prozent der Menschen in einkommensschwachen Ländern Internetzugang – die Zahl liegt in reichen Ländern bei 95 Prozent. Digitale Kompetenz wird als Schlüssel für gute Berufsaussichten in einer zunehmend digitalisierten Welt gesehen.