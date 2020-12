UN-Sondersitzung in New York UN-Generalsekretär: WHO-Missachtung hat Corona verschlimmert

Die WHO habe von Beginn an "Fakten und wissenschaftliche Orientierung" geliefert, sagte Guterres am Donnerstag zu Beginn einer zweitägigen Sondersitzung der UN-Generalversammlung. Dies hätte Grundlage für eine weltweite Zusammenarbeit im Kampf gegen das Virus sein können. "Leider wurden viele dieser Empfehlungen nicht befolgt." Auf welche Länder sich seine Kritik bezieht, ließ der UN-Generalsekretär offen.

"In manchen Situationen wurden Fakten zurückgewiesen und Empfehlungen ignoriert", sagte Guterres weiter. "Und wenn Länder in ihre eigenen Richtungen gehen, geht das Virus in jede Richtung." Bei der Corona-Sondersitzung wurden Videobotschaften von etwa 100 Staats- und Regierungschefs erwartet.