Unabhängiger Expertenbericht: Hungersnot im Sudan breitet sich aus - 600.000 Betroffene

Betroffen sind neben dem Flüchtlingslager SamSam, in dem eine Hungersnot erstmals im August gemeldet worden war, unter anderem drei weitere Lager in Nord-Darfur. Mehr als 600.000 Menschen leiden dort an katastrophalem Hunger.

"Diese Ergebnisse markieren eine alarmierende Eskalation des Hungers und der Mangelernährung - und das zu einer Zeit, die normalerweise Erntezeit ist, wenn die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln am höchsten sein sollte", hieß es in der gemeinsamen Pressemitteilung der UN-Organisationen.