Unangekündigte Alarmübung Gersbacher Einsatzkräfte sind gewappnet

„Vermisste“ werden rasch geborgen

Lediglich die Übungsverantwortlichen – das Abteilungskommando und die Bereitschaftsleitung – waren informiert und in die Planung der Übung am vorvergangenen Wochenende einbezogen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Schopfheim. Die Gersbacher Einsatzkräfte indes zeigten sich gewappnet für den vermeintlichen Ernstfall: Zügig konnten die Personen von der Feuerwehr gerettet und dem DRK übergeben werden, welches die Patienten versorgte und betreute.

Gersbacher Kommandant Ühlin zufrieden

Abteilungskommandant Benjamin Ühlin bedankte sich bei der Nachbesprechung in der warmen Fahrzeughalle bei Alyssa Kiefer, die das Objekt zur Verfügung gestellt hatte. Auch den beiden „Vermissten“ Ralf Ühlin und Neel Nann, die den Brand bei Renovierungsarbeiten vermeintlich verursacht hatten, dankte er für ihre Zeit.