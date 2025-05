Unangemessenes Verhalten: Empörung über Zoo-Besucher in Tschechien

Erinnerung an tödlichen Zwischenfall

"Hotdogs, Pommes, Kekse oder Schokolade haben auf dem Speiseplan der Tiere nichts zu suchen", mahnte ein Zoosprecher. Der Konsum dieser Lebensmittel könne bei ihnen zu großen gesundheitlichen Problemen führen. In Extremfällen könnten die Tiere sogar verenden. Besonders gefährlich sei Schokolade. Der Sprecher erinnerte an einen tragischen Zwischenfall aus dem Jahr 2009. Ein Weißkopfsaki-Jungtier sei gestorben, nachdem Zoogäste es mit unpassender Nahrung gefüttert hätten.

Tropenpavillon ist der Stolz des Zoos in Zlin

Manche fragen sich nun, ob zusätzliche Wärter den jüngsten Zwischenfall hätten verhindern können. "Besonders an Feiertagen kommen so viele Leute zu uns, dass man nicht alles bewachen kann - weder mit Kameras noch mit Menschen an Ort und Stelle", sagte indes Zoodirektor Roman Horsky der Zeitung "MF Dnes". Der im Jahr 2006 fertiggestellte Tropenpavillon ist der Stolz des Zoologischen Gartens in Zlin. Die meisten Tiere bewegen sich in der Halle frei herum. Die Stadt Zlin hat etwa 74.000 Einwohner und liegt rund 250 Kilometer südöstlich von Prag.