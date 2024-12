Die Behörden im Kongo sprachen in den vergangenen Tagen von einer unbekannten "Krankheit X". Doch laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde in 10 von 12 medizinischen Proben von Patienten Malaria nachgewiesen. Proben würden aber weiter untersucht, auch auf andere Krankheiten und Erreger. Möglicherweise erkrankten die Menschen auch an verschiedenen Dingen.

Zahlen stiegen nicht mehr stark an

Seit Ende Oktober wurden mehr als 400 Krankheitsfälle verzeichnet. Die WHO sprach von 31 Toten, die örtlichen Behörden von mehr als 130 Toten. Betroffen sind vor allem Kinder unter fünf Jahren. Allerdings stiegen die Zahlen - anders als häufig bei neuen Krankheiten - in den vergangenen Tagen nicht weiter stark an. Auch ist in der betroffenen Region gerade Regenzeit, was häufig zu einer Häufung von Atemwegserkrankungen, Grippe und Malaria-Infektionen führt.