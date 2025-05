Unerwartet starke Erholung: Größtes Plus seit 2022: Wirtschaft steigert Produktion

Die Industrie allein produzierte im März 3,6 Prozent mehr als im Vormonat. Anstiege gab es in wichtigen Branchen wie Autobau (plus 8,1 %), Pharma (plus 19,6 %) und Maschinenbau (plus 4,4 %). In den energieintensiven Industriezweigen, zu denen etwa die Chemie zählt, wuchs die Produktion um 1,5 Prozent. Die Bauproduktion stieg um 2,1 Prozent.

Größtes Plus seit Beginn des Ukraine-Kriegs

Das Plus bei der Industrie im Quartalsvergleich sei das größte seit vor dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine 2022, schrieb Ökonom Sebastian Dullien vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. "Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass der zyklische Abschwung in der deutschen Industrie einem Ende entgegen geht."