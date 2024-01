Unesco-Welterbe Sanierung in Goethes Wohnhaus: Das ist der Plan

Veränderungen transparent machen

Viele Details müssten geklärt werden, damit wieder "mehr Goethe" im Haus zu sehen sei, erklärte Lutz. Über Generationen nach Goethe seien Veränderungen vorgenommen worden. Diese Schichten müssten abgetragen und offen gelegt werden.

Das fange bei der Wandfarbe an, gehe über die Hängung von Bildern, und der Offenlegung dessen, was schlicht nicht überliefert sei. "Über manche Ecken des Hauses wissen wir fast nichts", räumte Lutz ein. "Wir müssen transparent sein und deutlich machen, was Goethes war und was nicht."

Künftig solle inhaltlich auch deutlich gemacht werden, dass Goethe nicht alleine in dem kompliziert gebauten Haus lebte. "Seine Familie war dort, die Sekretäre, er empfing viele Gäste, es herrschte reges Treiben", so Lutz. Ständig erhielt oder verschickte Goethe Briefe und Pakete. Das Haus sei ein Netzwerkknoten, ein Labor, eine Werkstatt gewesen, so Stiftungspräsidentin Lorenz.

Der Zeitplan

Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2026 beginnen. 35 Millionen Euro sollen sie kosten, dazu kommen 10 Millionen für die museale Neukonzipierung. Das Geld soll von Bund und Land kommen. Weitere Millionen stehen von Stiftungen, Unternehmen und auch privaten Spendern in Aussicht, so Lorenz.

In der Schließzeit soll es verstärkt digitale Angebote geben, das Goethe-Nationalmuseum werde weiter genutzt. Wie lange das Haus für die Arbeiten geschlossen werden muss, sei noch nicht genau zu sagen, so Lutz. Die Arbeiten sollen vor dem 22. März 2032 abgeschlossen sein. Denn dann jährt sich das Todesdatum Goethes zum 200. Mal.