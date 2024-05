Zwei Verkehrsunfälle während des Feierabendverkehrs haben sich am Mittwoch zwischen 16.30 und 17 Uhr auf der Autobahn 5 zu Staus geführt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Etwa gegen 16.30 Uhr sind drei Fahrzeuge auf der Nordfahrbahn in Höhe der Anschlussstelle Efringen-Kirchen ineinander gefahren. Die Fahrzeuge befanden sich zwar auf dem Verzögerungsstreifen, jedoch musste der rechte Fahrstreifen für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Eine Person wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Da zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Rückstau betrug laut Polizeiangaben etwa sechs Kilometer. Auf der Südfahrbahn ist es gegen 17 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Dieser ereignete sich laut Polizeiangabenetwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Weil am Rhein/Hüningen. Der linke Fahrstreifen musste voll gesperrt werden. Zwei Fahrzeuge waren beteiligt. Eine Person wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Auch hier mussten die Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Rückstau betrug etwa fünf Kilometer.