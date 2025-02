Unfälle: Deutsche verunglückt tödlich beim Rodeln in Österreich

Bramberg - Eine 29-Jährige aus Deutschland ist beim Rodeln in Österreich tödlich verunglückt. Was genau an der Rodelbahn in Bramberg am Wildkogel im Salzburger Land passierte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Bekannte alarmierten am Samstagabend um 22.30 Uhr die Polizei, weil die Frau aus dem Landkreis Regensburg nach einem Rodelausflug nicht ins Tal zurückgekehrt war. Bei einer sofortigen Suchaktion wurde die Frau etwa 200 Meter unterhalb einer Skihütte tot am Rand einer Piste gefunden.