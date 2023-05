Unfälle Guyana: 20 Tote bei Feuer im Schlafsaal einer Schule

Georgetown - Bei einem Brand in einem Schlafsaal an einer Schule im südamerikanischen Guyana sind mindestens 20 Menschen gestorben. "Wir haben viele wunderbare Seelen in diesem Feuer verloren", teilte die Regierung des Landes am Montag mit. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Angaben zum Alter der Opfer machten die Behörden zunächst nicht. Das Feuer habe sich an der weiterführenden Schule Mahdia Secondary School in der Region Potaro-Siparuni im Zentrum des Landes ereignet.