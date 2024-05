Während Regierungsanhänger um Raisi trauerten, wiesen Kritiker im Iran auf die Vergangenheit des Klerikers. Während seiner Zeit als Generalstaatsanwalt 1988 wurde er für die Hinrichtung zahlreicher Dissidenten verantwortlich gemacht. Auch als Präsident führte er eine harte Linie - vor allem gegen Frauen und ihre sozialen Rechte.

Nach Ansicht vieler Beobachter war Raisi allerdings der schwächste Präsident in der 45-jährigen Geschichte der islamischen Republik. Seit seinem Amtsantritt 2021 hat er den Iran nicht nur politisch weiter in die internationale Isolation getrieben, sondern das eigentlich ölreiche Land auch wirtschaftlich in die schlimmste Krise seiner Geschichte. Die iranische Währung Rial hat in den letzten drei Jahren unter seiner Führung mehr als 60 Prozent an Wert verloren, und die Inflation ist seitdem astronomisch gestiegen.