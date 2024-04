Den Angaben des Ministeriums zufolge war der Kontakt mit den beiden Marine-Hubschraubern des Typs SH-60K in der Nacht zum Sonntag abgebrochen. Sie waren demnach an einer Übung zur U-Boot-Abwehr beteiligt. Das Ministerium schloss nicht aus, dass beide Luftfahrzeuge mit jeweils vier Menschen an Bord in einem Gebiet östlich der Izu-Inseln in der Luft zusammengestoßen sein könnten. Japans Selbstverteidigungskräfte entdeckten laut Minoru auf dem Meer schwimmende Trümmerteile, die vermutlich von den Helikoptern stammen. Die Izu-Inseln erstrecken sich südlich von Tokio im Pazifischen Ozean.