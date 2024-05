Bünde - Bei einer Karambolage mit mehreren Autos in einer Waschanlage in Bünde nördlich von Bielefeld ist ein Mitarbeiter eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 81-Jähriger beim Einfahren in die Waschanlage Gas und Bremse verwechselt. Statt zu warten, habe der Mann sein Auto beschleunigt und sei mit einem vorausfahrenden Wagen kollidiert, erklärten die Beamten am Montag. Durch die Wucht des Aufpralls seien mehrere Autos ineinandergeschoben worden.