Regierungsbildung Vorerst kein Comeback von Ex-Kanzler Kurz in Österreich

Die Konservativen stecken in der Krise. Das weckte in der Partei Hoffnungen auf eine Rückkehr des charismatischen Ex-Kanzlers. Doch der will nicht als Vizekanzler unter einem FPÖ-Kanzler dienen.