Unfälle: Mindestens 15 Tote nach Gebäudebrand on Ostchina

Nanjing, Hauptstadt der Provinz Jiangsu, hat über acht Millionen Einwohner und liegt rund 270 Kilometer westlich von Shanghai. In China kommt es aufgrund der mangelhaften Einhaltung von Sicherheitsstandards immer wieder zu Wohnhausbränden mit mehreren Toten. Erst Ende Januar waren 39 Personen bei einem Feuer in einem Gebäude in der ostchinesischen Provinz Jiangxi umgekommen.