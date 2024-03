Helgoland/Bonn - Für die Bergung des nach einer Schiffskollision gesunkenen Frachters "Verity" in der Nordsee vor Helgoland läuft zurzeit eine europaweite Ausschreibung. Wie eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn mitteilte, werde ein Auftragnehmer gesucht, der die Bergung des Küstenmotorschiffes "unverzüglich nach Auftragserteilung beginnen und in jedem Fall in diesem Jahr abschließen" könne.