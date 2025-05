Der Unglücksort lag in Gaomi, einer Stadt mit knapp 900.000 Einwohnern nordwestlich der für ihr Bier bekannten Küstenstadt Qingdao. In chinesischen sozialen Medien kursierten Videos einer dichten weit in den Himmel aufsteigenden Rauchsäule. Laut Medienberichten sagten Anwohner, die Explosion habe ihr Haus zum Beben gebracht. Fenster gingen demnach zu Bruch und Gegenstände fielen herunter.

Fabrik spezialisiert auf Dünger

In der 2019 errichteten Fabrik waren nach Unternehmensangaben mehr als 300 Menschen beschäftigt. Die Firma stellt unter anderem Pestizide und Pharmazeutika her. Der Katastrophenschutz schickte nach eigenen Angaben medizinische Fachleute und Spezialisten für Arbeitssicherheit an den Unglücksort.