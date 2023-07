Unfälle Trauer nach Tod von drei Arbeitern in Kanalsystem

Weyarn - Trauer und Entsetzen herrscht in der oberbayerischen Gemeinde Weyarn nach dem Tod von drei jungen Arbeitern in einem Kanalschacht. Alle drei waren in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. "Für uns alle unfassbar", schrieben ihre Feuerwehr-Kameraden am Mittwoch in einem Instagram-Post.