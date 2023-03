Unfälle Zugunglück in Griechenland: Versagen auf ganzer Strecke

Unbestritten ist, dass sämtliche Regierungen der vergangenen 20 Jahre die griechische Bahn sträflich vernachlässigten. Dass das elektronische Leitsystem und andere Sicherheitsvorkehrungen nicht oder nur zum Teil funktionierten. Dass die Eisenbahner sich wiederholt bitter darüber beklagt und Änderungen gefordert hatten - nicht nur beim staatlichen Bahnunternehmen OSE, sondern auch beim Verkehrsministerium. Am Sonntag entschuldigte sich Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis dafür in sozialen Medien umfangreich.

Ministerpräsident entschuldigt sich

"Als Ministerpräsident schulde ich allen, vor allem aber den Angehörigen der Opfer, ein großes Entschuldigung - sowohl persönlich, als auch im Namen all derer, die das Land jahrelang regiert haben", schrieb Mitsotakis und gestand ein: "Wir können, wollen und dürfen uns nicht hinter menschlichem Versagen verstecken." Der Unfall wäre praktisch unmöglich gewesen, hätte die Elektronik funktioniert.

In seinem Post gelobte Mitsotakis Besserung und versprach die Reparatur des elektronischen Leitsystems, einen Sonderausschuss zu den Versäumnissen der letzten 20 Jahre sowie neue Züge. Die Bürger beruhigt das vorerst nicht: Am Sonntagvormittag versammelten sich laut Polizeiangaben erneut rund 10.000 Menschen am zentralen Athener Syntagmaplatz vor dem Parlament, um gegen die Zustände zu protestieren. Im Anschluss an den friedlichen Aufmarsch nutzten rund 100 Autonome den Anlass zur Auseinandersetzung mit den Sicherheitskräften.