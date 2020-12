«Unfaire Entscheidungen» Streit um Subventionen: USA kündigen weitere Strafzölle an

Johns-Hopkins-Universität Trauriger Tageshöchstwert: Über 3700 Corona-Tote in den USA

In den USA hat die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Toten den zweiten Tag in Folge einen Höchststand erreicht. Am Mittwoch meldeten die Behörden 3744 Tote mit einer bestätigten Corona-Infektion - zwölf mehr als am Vortag.