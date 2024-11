Beim Überqueren der Freiburger Straße ist am Montag gegen 12.15 Uhr eine 86-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren worden. Eine 58-jährige Fahrerin befuhr die Freiburger Straße von Binzen kommend in Richtung Weil am Rhein, als sie in Höhe der Dammstraße aufgrund eines Rotlichts der Ampel anhalten musste.