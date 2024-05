Mit seinem Auto befuhr am Montag gegen 0.20 Uhr ein 35-Jähriger die A 5 von Freiburg aus kommend in Richtung Basel. Laut Polizei verlor der Autofahrer aufgrund des herrschenden Starkregens und des daraus resultierenden Aquaplanings die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er ins Schleudern und in Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach einen Metallzaun und prallte gegen eine dortige Müllpresse. Der Mann blieb augenscheinlich unverletzt, wurde allerdings vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10 000 Euro. Der Sachschaden am Metallzaun und der Müllpresse kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort.